Sevilla potvrdila odchod trénera, Navasovi ponúkla doživotnú zmluvu

Sevilla 18. mája (TASR) - Španielsky futbalový tréner Quique Sanchez Flores odíde na konci tejto sezóny zo Sevilly. Klub to potvrdil v sobotu a zároveň informoval, že má záujem o zotrvanie kapitána Jesusa Navasa.



Sedemnásobný šampión Európskej ligy je dve kolá pred koncom domácej súťaže na dvanástom mieste. V decembri, keď prišiel do klubu Flores, však boli šestnásty, dve priečky nad zónou zostupu. "Chcem sa mu poďakovať, klub bol vo veľmi ťažkej situácii a on ju dokázal zmeniť vďaka množstvu hodín práce. Dosiahol cieľ, ktorý, hoci nás bolí, keď to hovoríme, bol ťažký," povedal prezident klubu Jose Maria del Nido Carrasco na sobotnej tlačovej konferencii podľa agentúry AFP. Zároveň dodal, že Navasovi ponúkne doživotnú zmluvu.



Klub vo štvrtok oznámil, že rekordér v počte odohraných zápasov za Sevillu odíde. Samotný Navas o deň neskôr skritizoval vyhlásenie aj klub. Ten mu podľa jeho slov nedal ponuku na predĺženie zmluvy, ktorá vyprší v júni. Flores mal, naopak, pôvodne zotrvať na lavičke až do júna 2025.