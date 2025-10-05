Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 5. október 2025Meniny má Viera
< sekcia Šport

Sevilla pripravila Barcelone prvú ligovú prehru v sezóne

.
Futbalista Realu Madrid Vinicius Junior (vľavo) sa raduje z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 8. kola španielskej La Ligy Real Madrid - FC Villarreal v Madride v sobotu 4. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Domácich poslal do vedenia v 13. minúte z penalty Alexis Sanchez a v 36. minúte zvýšil na 2:0 Isaac Romero.

Autor TASR
Madrid 5. októbra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona utrpeli prvú prehru v prebiehajúcej sezóne španielskej La Ligy. V nedeľňajšom zápase 8. kola podľahli domácemu FC Sevilla 1:4. Úradujúci majster vyšiel bodovo naprázdno po sérii štyroch ligových víťazstiev a v tabuľke zaostáva o dva body za vedúcim Realom Madrid. Na konte má 19 bodov, o šesť viac ako Sevilla, ktorá sa posunula priebežne na štvrté miesto.

Domácich poslal do vedenia v 13. minúte z penalty Alexis Sanchez a v 36. minúte zvýšil na 2:0 Isaac Romero. Hostia sa vrátili do zápasu v nadstavenom čase prvého polčasu po góle Marcusa Rashforda, ale vyrovnať sa im už nepodarilo, pričom Robert Lewandowski v 76. minúte nepremenil pokutový kop. Hráči Sevilly ešte v závere prikrášlili svoje víťazstvo, v 90. minúte zvýšil na 3:1 Jose Angel Carmona a v šiestej minúte nadstaveného času upravil na konečných 4:1 Akor Adams.

Alaves zdolalo Elche 3:1 a ukončilo sériu troch zápasov bez víťazstva. Elche zaznamenalo vôbec prvú prehru v aktuálnom ročníku najvyššej španielskej súťaže.



La Liga - 8. kolo:

FC Sevilla - FC Barcelona 4:1 (2:1)

Góly: 13. Sanchez (z 11 m), 36. Romero, 90. Carmona, 90.+6 Adams - 45.+7 Rashford



CD Alaves - FC Elche 3:1 (0:0)

Góly: 76. Vicente (z 11 m), 81. T. Martinez, 90.+5 Boye - 90.+3 A. Silva, ČK: 79. Affengruber (Elche)







.

Neprehliadnite

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

Reakcie najvyšších ústavných činiteľov SR na výsledky volieb v ČR