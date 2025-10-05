< sekcia Šport
Sevilla pripravila Barcelone prvú ligovú prehru v sezóne
Autor TASR
Madrid 5. októbra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona utrpeli prvú prehru v prebiehajúcej sezóne španielskej La Ligy. V nedeľňajšom zápase 8. kola podľahli domácemu FC Sevilla 1:4. Úradujúci majster vyšiel bodovo naprázdno po sérii štyroch ligových víťazstiev a v tabuľke zaostáva o dva body za vedúcim Realom Madrid. Na konte má 19 bodov, o šesť viac ako Sevilla, ktorá sa posunula priebežne na štvrté miesto.
Domácich poslal do vedenia v 13. minúte z penalty Alexis Sanchez a v 36. minúte zvýšil na 2:0 Isaac Romero. Hostia sa vrátili do zápasu v nadstavenom čase prvého polčasu po góle Marcusa Rashforda, ale vyrovnať sa im už nepodarilo, pričom Robert Lewandowski v 76. minúte nepremenil pokutový kop. Hráči Sevilly ešte v závere prikrášlili svoje víťazstvo, v 90. minúte zvýšil na 3:1 Jose Angel Carmona a v šiestej minúte nadstaveného času upravil na konečných 4:1 Akor Adams.
Alaves zdolalo Elche 3:1 a ukončilo sériu troch zápasov bez víťazstva. Elche zaznamenalo vôbec prvú prehru v aktuálnom ročníku najvyššej španielskej súťaže.
La Liga - 8. kolo:
FC Sevilla - FC Barcelona 4:1 (2:1)
Góly: 13. Sanchez (z 11 m), 36. Romero, 90. Carmona, 90.+6 Adams - 45.+7 Rashford
CD Alaves - FC Elche 3:1 (0:0)
Góly: 76. Vicente (z 11 m), 81. T. Martinez, 90.+5 Boye - 90.+3 A. Silva, ČK: 79. Affengruber (Elche)
