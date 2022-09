Sevilla vyhrala na pôde Espanyolu, zvíťazila prvýkrát v sezóne

Espanyol Barcelona - FC Sevilla 2:3 (1:3)



Góly: 45.+4. Joselu (z 11 m), 62. Braithwaite - 26. a 45. Carmona, 1. Lamela. ČK: 84. Lamela (po 2. ŽK)

Rayo Vallecano - FC Valencia 2:1 (1:0)



Góly: 5. Palazon, 52. Gonzales (vlastný) - 90.+3. Diakhaby

Madrid 10. septembra (TASR) - Futbalisti Raya Vallecano zvíťazili v sobotnom zápase 5. kola španielskej La Ligy nad Valenciou 2:1. Pripísali si tak druhý triumf v sezóne a v tabuľke poskočili na desiate miesto.Domáci išli do vedenia už v piatej minúte po presnom zásahu Isiho Palazona a ďalší gól poslal do vlastnej siete stredopoliar hostí Nico Gonzales. V nadstavenom čase znížil Mouctar Diakhaby.V druhom sobotnom dueli si pripísala prvú výhru v sezóne Sevilla, ktorá vyhrala na pôde Espanyolu 3:2. Za hostí skóroval už v prvej minúte Erik Lamela a dvoma gólmi naňho ešte do prestávky nadviazal Jose Angel Carmona.Domáci stihli v nadstavenom čase prvého dejstva znížiť, keď Joselu premenil penaltu a po hodine hry sa presadil Martin Braithwaite. Skóre však nedokázali vyrovnať napriek vylúčeniu Lamelu, ktorý dostal v 84. minúte druhú žltú kartu. Za neprimeranú reakciu na potrestanie svojho hráča musel ihrisko opustiť aj tréner hostí Julen Lopetegui.