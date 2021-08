Sevilla zrušila prípravný zápas s Aston Villou pre koronavírus

Sevilla 6. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Sevilla zrušil plánovanú cestu do anglického Birminghamu a sobotňajší prípravný zápas s Aston Villou. Ako dôvod uviedol preventívne opatrenia súvisiace s ochorením Covid-19.



Sevilla neodohrá do začiatku novej sezóny španielskej La Ligy už žiadny prípravný zápas. Ročník 2021/2022 odštartuje 15. augusta domácim duelom s Rayom Vallecanom. V prípravnom období odohrala štyri zápasy, nad Coventry vyhrala 4:0 a zdolala aj Las Palmas (1:0). S parížskym St. Germain remizovala 2:2 a v zápase s AS Rím sa zrodila bezgólová remíza.