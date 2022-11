Sevillské derby sa skončilo remízou 1:1, rozhodca udelil tri červené

La Liga - 13. kolo:



Real Betis Sevilla - FC Sevilla 1:1 (1:0)



Góly: 43. Navas (vlastný) - 81. Gudelj, ČK: 45.+3. Fekir, 49. Iglesias - 38. Montiel

Sevilla 7. novembra (TASR) - Derby sevillských tímov medzi Betisom a FC sa v 13. kole futbalovej La Ligy skončilo nerozhodne 1:1. Nedeľný duel poznačili až tri červené karty, vo všetkých prípadoch pritom rozhodca najprv vytiahol žltú, no rozhodnutie zmenil po konzultácii s videoasistentom.Betis sa dostal do vedenia po vlastnom góle Jesusa Navasa v 43. min, keď mal na ihrisku o jedného hráča viac po vylúčení Gonzala Montiela v 38. min. Lenže ešte do prestávky uvidel červenú aj Nabil Fekir a tesne po zmene strán aj ďalší domáci hráč Borja Iglesias. "Bielo-červení" početnú výhodu využili v 81. min, keď vyrovnal presnou strelou pod brvno spoza šestnástky Nemanja Gudelj. Betis je v tabuľke štvrtý o desať bodov za vedúcou Barcelonou, FC Sevilla je prvý nad čiarou zostupu, s 11 bodmi okupuje 17. priečku o skóre pred Vigom.