Sezóna by mala odštartovať v júli dvomi VC v Spielbergu,potvrdil Brawn

Viedeň 2. mája (TASR) - Vedenie F1 naďalej pracuje s plánom, podľa ktorého by nová sezóna MS automobilov mala odštartovať v júli dvomi podujatiami na okruhu v rakúskom Spielbergu. Uviedol to športový riaditeľ F1 Ross Brawn.



Okruh v Spielbergu, ktorý je dejiskom Veľkej ceny Rakúska, je svojím prirodzene izolovaným prostredím vhodný na štart ročníka, oddialený pandémiou koronavírusu. Podľa Brawna by sa v Rakúsku súťažilo o body do seriálu dva víkendy za sebou bez prítomnosti divákov. Úvodné preteky sezóny by sa mali konať 5. júla. "Reálne nad tým uvažujeme. Jednou zo skutočných logistických výziev je každého otestovať a dať mu tak zelenú na vstup do súťažného prostredia," citovala Browna agentúra AP.



Preteky by sa konali bez fanúšikov i zástupcov médií, všetci jazdci a členovia tímov by sa museli preukázať negatívnym testom na vírus Sars-Cov-2. Vedenie efjednotky plánuje v sezóne odjazdiť 15 až 18 veľkých cien. V kalendári figurovalo pôvodne 22 VC, ale pre pandémiu koronavírusu museli zrušiť preteky v Austrálii i Monaku, odložili súťaže v Bahrajne, Vietname, Číne, Holandsku, Španielsku, Azerbajdžane, Kanade i Belgicku.