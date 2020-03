Šéf Ferrari navrhol predĺžiť sezónu až do januára

Miláno 29. marca (TASR) - Šéf tímu Ferrari Mattia Binotto vidí ako jednu z možností na záchranu sezóny F1 predĺžiť ju až do januára. Ďalším opatrením by mohlo byť skrátenie súťažných víkendov iba na dva dni či zhustenie súťažného kalendára.



Pandémia nového koronavírusu neumožnila odštartovať tohtoročný šampionát F1, úvodnú Veľkú cenu Austrálie odvolali iba niekoľko hodín pred prvým tréningom. Celkovo odložili osem veľkých cien, sezóna by sa mala začať až v polovici júna v Kanade, ale ani to nie je pravdepodobný termín. Napriek tomu vedenie efjednotky očakáva, že by sa mohlo odjazdiť 15 až 18 pretekov z pôvodného počtu 22 a hľadajú sa možnosti, ako to stihnúť.



"Neustále diskutujeme a vyhodnocujeme rôzne nápady. Možností je viac - odjazdiť preteky rýchlejšie za sebou, zrušiť piatkové tréningy, možno aj absolvovať dve či tri veľké ceny v januári," povedal Binotto pre Sky Sports Italia. Tímy budú vzhľadom na očakávané obrovské finančné straty pokračovať v ďalšej sezóne s tohtoročnými monopostami.