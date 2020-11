Sezóna MLS by mala začať podľa plánu, vedenie je pripravené reagovať

New York 14. novembra (TASR) – Nová sezóna americkej futbalovej Major League Soccer (MLS) by mala odštartovať podľa plánu začiatkom marca budúceho roka. Odohrať by sa mala v kompletnom formáte, no vedenie je vzhľadom na koronavírus pripravené zareagovať. Informovala o tom agentúra AP.



"Zápasy bez fanúšikov nás pripravili o značný finančný príjem. Máme veľké obavy, že podobná situácia bude pokračovať aj v nasledujúcej sezóne, a preto neustále zvažujeme možnosti ako bojovať s jej následkami," povedal pre agentúru AP prezident MLS Mark Abbott.



Podľa interných odhadov prišla súťaž vinou pandémie koronavírusu o približne miliardu dolárov a návrat fanúšikov na tribúny v sezóne 2021 je navyše stále otázny. V nadväznosti na súčasnú situáciu už hráči súhlasili s úpravou kolektívnej zmluvy platnej do roku 2025, ktorá obsahuje hromadné zníženie platov a bonusov. Hráčska asociácia chcela v dodatku zakotviť klauzulu, ktorá by hráčom vrátila pôvodné platy v prípade, že by sa diváci mohli vrátiť na tribúny, vedenie MLS však s týmto krokom nesúhlasilo.



MLS, v ktorej pôsobí aj štvorica slovenských futbalistov Albert Rusnák ml. (Real Salt Lake), Boris Sekulič (Chicago Fire), Ján Greguš (Minnesota United) a Matej Oravec (Philadelphia Union) už má za sebou základnú časť sezóny 2020. Do play off, ktoré odštartuje budúci víkend, postúpili dvaja. Gregušova Minnesota sa stretne s Coloradom Rapids a o súperovi Philadelphie Union rozhodne dodatočná kvalifikácia.