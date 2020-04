Sezóna MotoGP bude kratšia a bez divákov, začne sa možno v júli

Mies 27. apríla (TASR) - Táto sezóna motocyklového seriálu MotoGP sa uskutoční v skrátenom formáte. Počítajú s tým organizátori, podľa ktorých by sa mohli preteky začať v júli. Horší scenár ráta so septembrom, v každom prípade sa však musí program uzavrieť do konca tohto roka.



"Sme optimisti a veríme, že sezóna potrvá od júla do novembra," povedal pre BT Sport Carmelo Ezpeleta, šéf spoločnosti Dorna, ktorá zastrešuje MotoGP.