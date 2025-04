SEZÓNA SA MU SKONČILA: Fehérváry musel pod skalpel

Washington 22. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry nedohrá sezónu v zámorskej NHL. Dvadsaťpäťročný obranca Washingtonu Capitals utrpel v závere základnej časti zranenie pravého kolena a musel absolvovať operáciu menisku.



Fehérváry odohral v základnej časti 81 zápasov, až kým ho nezastavilo zranenie v predposlednom dueli na ľade New Yorku Islanders (3:1). Na konci prvej tretiny si privodil zranenie, do druhej sa vrátil a stretnutie dohral, no odvtedy už nebol na ľade.



„Fehérváry včera absolvoval úspešnú chirurgickú procedúru na reparáciu menisku a vynechá zvyšok play off,“ napísal jeho klub na sociálnych sieťach.



Slovenský obranca si v prebiehajúcom ročníku vylepšil kariérne maximá v počte asistencií (20), bodov (25) aj v hodnotení plus/mínus (+18). Na konte mal aj 25 trestných minút. Washington si ho vybral zo 46. miesta draftu v roku 2018. Odvtedy zaň odohral 299 duelov základnej časti, v ktorých zaznamenal 75 bodov (22+53). V 13 stretnutiach play off strelil dva góly a pridal asistenciu.