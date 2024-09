Sezóna sa pre van Aerta skončila, Visma: Dá si pauzu na zotavenie

Brusel 5. septembra (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert sa do konca prebiehajúcej sezóny nepredstaví na žiadnych pretekoch. Vo štvrtok to potvrdil jeho tím Visma - Lease a Bike.



Dvadsaťdeväťročný jazdec utrpel zranenie kolena po páde v utorkovej 16. etape pretekov Vuelta a Espaňa. "Van Aert je hospitalizovaný v nemocnici v Belgicku, kde dostane intravenózne antibiotiká, aby sa minimalizovalo riziko infekcie. Potom si dá pauzu na úplné zotavenie a neskôr sa opatrne zameria na ďalšiu sezónu," citovala z vyhlásenia Vismy agentúra Reuters.



Van Aert to mal na Vuelte dobre rozbehnuté. Belgičan triumfoval v 3., 7. i 10. etape a pred nešťastným pádom bol na čele bodovacej i vrchárskej súťaže.