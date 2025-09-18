< sekcia Šport
Sezóna sľubuje zápletku o titul. Máme sa na čo tešiť, hovorí Mičuda
V minulej sezóne prišlo do hál na zápasy Tipos SBL 163-tisíc divákov, z toho 40-tisíc v play off.
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Niektoré kluby Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) sa dostanú do zápasovej akcie skôr, ako účastníci kvalifikácií súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Nová ligová sezóna napíše opäť s 10 účastníkmi svoju úvodnú kapitolu v sobotu 27. septembra. Hlavnou métou pre mnohých bude zdvihnúť nad hlavu Trofej Stanislava Kropiláka pre majstra Slovenska.
V minulej sezóne prišlo do hál na zápasy Tipos SBL 163-tisíc divákov, z toho 40-tisíc v play off. „Tieto čísla sa veľmi dobre počúvajú. Sme radi, že sme také dosiahli. Teraz je otázkou, či to, čo sa doteraz spravilo na ligovej úrovni, bude stačiť na to, aby sme to číslo navýšili. Alebo teda bude treba viacej práce, možno zapojiť aj iné médiá, divákov do súťaží alebo do interakcie, aby sme ich prilákali ešte viacej. Samozrejme, divákov prináša do hál kvalita. A ja verím, že všetky tie zmeny, ktoré sa udiali, k tej kvalite budú spieť. Podľa toho, ako vnímame prípravu klubov a prestupy, tak si myslím, že sa všetci máme na čo tešiť,“ uviedol na predsezónnej tlačovej konferencii Peter Mičuda, riaditeľ Tipos SBL.
„Veľmi sa teším na novú sezónu Tipos SBL. Výkonnostný rast klubového basketbalu na Slovensku mi robí radosť. Máme ešte v pamäti neskutočné play off z minulej sezóny s vyvrcholením finálovej série. Som presvedčený, že nová sezóna bude rovnako kvalitná a možno ešte o kúsok na vyššej úrovni," dodal Mičuda pre web Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
Štvrtý rok po sebe pôjdu do súťaže s nálepkou úradujúci šampión Tipos SBL hráči Patrioti Levice, navyše okrem toho ich čaká minimálne pohárová jeseň. Najskôr sa však pokúsia ako prvý tím zo Slovenska prebojovať do skupinovej fázy Ligy majstrov, v prípade neúspechu si zahrajú skupinovú fázu Európskeho pohára FIBA (EP FIBA). „Keď je klub úspešný, tak ten hlad je stále väčší a väčší. Ale tento rok urobila konkurencia, manažéri ostatných klubov skvelú robotu v lete a už teraz sa veľmi teším na novú sezónu. Tým, že sme boli štyri roky po sebe majstri, tak som čakal, že ten divácky záujem nebude taký, ale predali sme o dosť viac permanentiek pred sezónou ako predchádzajúci rok. Už teraz máme na 50 percent naplnenú halu permanentkármi, čo je pre nás obrovský záväzok. V nedeľu nás čaká prvý zápas, už začínam byť z toho trošku nervózny, čiže verím, že budeme basketbalové Slovensko dobre reprezentovať a pokúsime sa ako prvý tím zo Slovenska dostať do skupinovej fázy Ligy majstrov,“ povedal Ladislav Garaj, generálny manažér Levíc.
Hlavným vyzývateľom bude ich finálový súper zo sezóny 2024/2025 - BC Slovan Bratislava (v minulosti Inter Bratislava), ktorý si opätovne zahrá Severoeurópsku basketbalovú ligu (ENBL). „Ako všetky kluby, leto sme sa snažili využiť na vystuženie kádra. Keďže cena našich predchádzajúcich hráčov po minulej sezóne stúpla, museli sme sa porozhliadnuť po niečom novom. Som veľmi rád, že okrem zahraničných posíl sme dokázali prilákať aj Slovákov, ako Davida Abrháma či Tomáša Pavelku. Prechádzajúca sezóna v ENBL sa nám vydarila nad všetky očakávania, dostali sme sa až do Final 4, ktoré sme zorganizovali, čím sme spopularizovali naše basketbalové prostredie. Tam sme síce neboli úspešní, ale to celkové počínanie bolo naozaj vydarené. Sám som zvedavý, čo v rozšírenej ENBL dokážeme tento rok. Máme za sebou horúce leto, aj z pohľadu rebrandingu, ktorý je ešte stále v procese. Verím, že nebude dlho trvať, aby sa tá zmena prejavila aj v návštevnosti,“ vyjadril sa Michal Ondruš, generálny manažér Slovana.
Zálusk na cenný kov si tradične robí aj BC Prievidza, ktorá sa opätovne už o niekoľko dní zúčastní kvalifikácie EP FIBA. Medzi medailových kandidátov tiež možno zaradiť Nitra Blue Wings alebo MBK Baník Handlová. Na basketbalovú mapu najvyššej súťaže sa navyše po siedmich rokoch vrátili Košice, Wolves sa prebili do Tipos SBL cez barážový dvojzápas.
Nová sezóna Tipos SBL má svoj štart na programe 27. septembra, základná časť zostáva bez zmien – hrať sa bude 4-kolovo (2x doma a 2x vonku) a po jej konci (4. apríla 2026) nasleduje play off. Pre deviaty tím po základnej časti sa účinkovanie na palubovkách skončilo, desiate družstvo čaká baráž o zotrvanie v najvyššej súťaži s víťazom prvoligovej súťaže. Hrať sa bude formou dvojzápasu (rozhodovať bude lepšie skóre). Zmenami prišiel systém „vyraďovačky“, kým štvrťfinále zostáva na tri víťazné duely, tak v semifinále a vo finále budú potrebné štyri víťazstvá na to, aby niektorý z tímov uspel. V platnosti zostáva aj fakt, že bronz získava lepšie umiestnené družstvo po základnej časti. Víťaza Tipos SBL v sezóne 2025/2026 spoznáme najneskôr 3. júna 2026.
Po dvoch edíciách naopak nebude pokračovať Česko-slovenský pohár, do kalendára sa tak vracia Slovenský pohár. Štyri najlepšie tímy po polovici základnej časti (18. kolo) zabojujú o prvú trofej sezóny 20. a 21. februára 2026. Prednedávnom sa úspešne podarilo reštartovať All-Star zápas, najlepší hráči súťaže sa stretnú 24. januára 2026 v Prievidzi.
Program 1. kola Tipos SBL 2025/2026:
27. septembra, 17.00 h: BC Slovan Bratislava – BKM Lučenec
27. septembra, 18.00 h: Iskra Svit – Spišskí Rytieri
27. septembra, 18.00 h MBK Baník Handlová – Nitra Blue Wings
Košice Wolves – Patrioti Levice (odložené na 1. októbra, 20.00 h)
BC Prievidza – BC Komárno (odložené na bližšie neurčený termín)
Dôležité termíny sezóny 2025/2026 Tipos SBL:
začiatok základnej časti – 27. septembra 2025
koniec základnej časti – 4. apríla 2026
začiatok play off – 10. apríla 2026
štvrťfinále (na 3 víťazné zápasy) – 10./11., 14./15., 17./18. apríla 2026 (prípadné štvrté a piate zápasy – 20. a 22. apríla 2026)
semifinále (na 4 víťazné zápasy) – 25./26., 28./29. apríla 2026, 1./2., 5./6. mája 2026 (prípadné piate – siedme zápasy – 9., 11. a 13. mája 2026)
finále (4 na víťazné zápasy) – 16., 19., 22., 25. mája 2026 (prípadné piate – siedme zápasy – 28. a 31. mája 2026, 3. júna 2026)
Final Four Slovenského pohára – 20. a 21. februára 2026 (predbežný termín)
All-Star zápas (Prievidza) – 24. januára 2026 (predbežný termín)
