Sezóna v znamení trénerských rošád a dominancie Slovana

Bratislava 12. júla (TASR) - Tridsaťpäť trénerov sa vymenilo slovenských v kluboch od začiatku futbalovej Fortuna ligy v "korona" sezóne 2019/2020. Iba v Ružomberku zostal na lavičke ten istý tréner, ktorý viedol mužstvo od prvého kola. Ján Haspra si tak odniesol kuriózne sezónne prvenstvo. Až päť trénerov vymenila Nitra, tri zmeny urobil aj majster Slovan Bratislava.



Reťazovú reakciu spustila výmena v Žiline. Pavol Staňo zasadol na lavičku "šošonov" po odchode Jaroslava Kentoša k slovenskej dvadsaťjednotke. Aj ďalší predsezónny favorit na titul siahol po zmene. Nemecký tréner Peter Hyballa viedol Dunajskú Stredu jeden a pol roka, pôsobenie v klube ukončil po vzájomnej dohode s vedením. Klub zo Žitného ostrova na jeho miesto dosadil Heldera Cristovaa z Portugalska, no pod jeho vedením DAC v štyroch ligových zápasoch získal iba tri body za tri remízy. Taktovku tak prebral ďalší Nemec Bernd Storck.



Slovan trénovali traja tréneri. Začal Martin Ševela, ktorého po výbuchu v predkole Ligy majstrov s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič nahradil Vladimír Radenkovič. Srbský kormidelník však následne prijal výzvu srbskej vlády a v dvojzápase 2. predkola Európskej Ligy proti Feronikeli z Kosova odmietol viesť mužstvo. Dočasne ho nahradil Ján Kozák ml., ktorého práca napokon vedenie klubu presvedčila a Kozák vzápätí naštartoval svoju úspešnú cestu Európou i ligou. Postúpil s tímom do play off EL, v ktorom vyradil favorita PAOK Solún. V skupine odohral zápasy s Besiktasom Istanbul, ktorý doma zdolal 4:2 a vonku s ním prehral 1:2. V portugalskej Brage uhral cennú remízu 2:2, na záver K-skupiny s ňou na Tehelnom poli prehra 2:4. S anglickým Wolverhamptonom "belasí" prehrali 1:2 a 0:1. V lige Slovan dominoval, prehral iba raz v Dunajskej Strede 2:5, v 27 zápasoch triumfoval 21-krát.



Dvoch trénerov mali Michalovce (Anton Šoltis a Jozef Majoroš) a trnavský Spartak (Ricardo Cheu a Marián Šarmír). V skupine o titul sa tak celkovo vymenilo trinásť trénerov, v skupine o záchranu sa toho udialo oveľa viac.



V Trenčíne si kormidlo posunuli traja (Matthias Kohler, Norbert Hrnčár, Juraj Ančic). Zlaté Moravce priviedol do sezóny Karol Praženica, vedenie klubu na konci júna oznámilo, že s ním nebudú pokračovať v spolupráci. Nahradil ho jeho dovtedajší asistent Branislav Mráz, do novej sezóny povedie ViOn Ľuboš Benkovský. Sereď mala v sezóne trénerské trio Slavče Vojneski zo Severného Macedónska, Roland Praj, Peter Lérant a Senica Michala Ščasného, Patrika Durkáča, Eduarda Pagáča a Jána Bíreša.



Rekord stanovila Nitra. Na jej lavičke sa vystriedalo kvinteto Marián Süttö, Gergely Geri, Anatolij Demjanenko, Miroslav Nemec a Ivan Galád. K vysokému číslu prispelo aj Pohronie, do trénerského chlebíčka si u nováčika vo Fortuna lige zahryzli Milan Nemec, Ján Rosinský, Rastislav Urgela a Mikuláš Radványi, ktorý napokon mužstvo v slovenskej elite zachránil o bod pred Nitrou.



Jediný, kto si uhájil pozíciu v celej sezóne je Ján Haspra. Ružomberský lodivod na tento fakt zareagoval krátko pred finále Slovenského pohára. Svoje neobvyklé prvenstvo okomentoval veľavravne: "Nevedel som o tom, ale je to smutné. Spoločenské postavenie trénera je na katastrofálnej úrovni a z osudov trénerov v niektorých kluboch je aj mne smutno. Nemám právo sa do toho starať, ale niekedy tomu nerozumiem. Boli tu tréneri ako Vičan, Pecze, Malatinský, Kozák starší, správanie klubov voči nim bolo férovejšie ako je dnes."



Slovan skvelú sezónu korunoval ziskom piateho double v ére samostatnosti. Slovensko bude reprezentovať v Lige majstrov. Druhú priečku v tabuľke si udržala Žilina, pod Dubňom sa s profesionálnou hráčskou kariérou definitívne rozlúčil dlhoročný líder "šošonov", Banskej Bystrice a v minulosti aj člen kádra slovenskej futbalovej reprezentácie Viktor Pečovský. Na konte má 422 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, žiadny iný hráč sa takouto bilanciou nemôže pochváliť. Najlepším strelcom súťaže sa v tomto ročníku stal s 12 gólmi slovinský reprezentačný útočník Andraž Šporar. Ten už cez zimu prestúpil zo Slovana do Sportingu Lisabon. Hoci v uplynulej sezóne odohral len 11 zápasov, resp. 818 minút vo FL, predstihol o jeden gól druhého Nitrana Milana Ristovského zo Severného Macedónska.



Miestenku do predkola Európskej ligy UEFA 2020/2021 si okrem Žiliny vybojovala aj tretia Dunajská Streda. O štvrtú miestenku do Európy bude bojovať v play off štvorica Spartak Trnava, MFK Ružomberok, Zemplín Michalovce a AS Trenčín. Zápasy vyraďovačky sa budú hrať na jeden duel, v semifinále sa 14. júla stretnú Trnava s Trenčínom a Ružomberok s Michalovcami. Finále je naplánované na 17. júla. Baráž o Fortuna ligu medzi FC Nitra a FK Dubnica nad Váhom sa bude hrať dvojkolovo, 14. júla je na programe prvý zápas, pričom výhodu domáceho prostredia bude mať Dubnica. Odveta bude 17. júla na štadióne Nitry.