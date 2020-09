SFZ limit 50 nepomôže, na zápas s Írskom potrebuje do 250 ľudí

Bratislava 30. septembra (TASR) - Predstavitelia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) považujú rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o maximálnom limite päťdesiat účastníkov na športovom podujatí za nerealizovateľné. Generálny sekretár zväzu Peter Palenčík uviedol, že na nadchádzajúci reprezentačný duel potrebuje zväz minimálne štvornásobne viac osôb.



Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi na budúci týždeň v semifinále baráže ME 2020 proti Írsku. "Žiadny futbalový zápas nie je pri počte 50 ľudí realizovateľný. Keď si zoberiem náš nadchádzajúci zápas play off, minimálny počet, ktorý potrebujeme, je 200 až 250 ľudí."



Podľa poslanca Národnej rady SR Jána Krošláka by tento návrh mohol prejsť: "Ja nevidím problém, prečo by nemal, ale to je úloha štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivana Husára, aby to presadil na pandemickej komisii. Dvesto ľudí sa na futbalovom štadióne stratí, toto nie je hromadné zhromaždenie."