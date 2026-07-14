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SFZ podpísal zmluvu s Weissom a dvoma asistentami
Oproti Calzonovi ušetril 46.000 € mesačne.
Autor TASR
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Bratislava 14. júla (TASR) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) podpísal zmluvu s reprezentačným trénerom Vladimírom Weissom starším a dvoma asistentami. Platí do konca novembra 2027 s klauzulou o predĺžení v prípade postupu na ME 2028 a opciou na ďalší kvalifikačný cyklus na MS 2030. Oproti predošlému štábu Taliana Francesca Calzonu ušetril SFZ 46.000 eur mesačne.
Slovenská reprezentácia otvorila svoju novú kapitolu pod vedením Weiss st. v júni dvoma prípravnými zápasmi s Maltou (2:1) a Čiernou Horou (2:2). Asistentami boli Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a Vladimír Weiss ml. Zväz nekonkretizoval, ktorí asistenti podpísali zmluvu spolu s hlavným trénerom.
„Hlavný tréner Weiss má kompletne doriešené všetky podmienky a podpísanú zmluvu,“ potvrdil viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník pre web futbalsfz.sk. „Bez upresnenia mien môžem povedať, že s dvoma asistentami už sú rovnako uzavreté kontrakty, s jedným sme v záverečnej fáze rokovaní, keďže vyskočili pripomienky k obsahu jedného článku zmluvy,“ dodal viceprezident zväzu.
Slovenská reprezentácia otvorila svoju novú kapitolu pod vedením Weiss st. v júni dvoma prípravnými zápasmi s Maltou (2:1) a Čiernou Horou (2:2). Asistentami boli Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a Vladimír Weiss ml. Zväz nekonkretizoval, ktorí asistenti podpísali zmluvu spolu s hlavným trénerom.
„Hlavný tréner Weiss má kompletne doriešené všetky podmienky a podpísanú zmluvu,“ potvrdil viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník pre web futbalsfz.sk. „Bez upresnenia mien môžem povedať, že s dvoma asistentami už sú rovnako uzavreté kontrakty, s jedným sme v záverečnej fáze rokovaní, keďže vyskočili pripomienky k obsahu jedného článku zmluvy,“ dodal viceprezident zväzu.