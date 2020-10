Slovenský futbalový zväz prerušil všetky svoje súťaže až do odvolania

Bratislava 15. októbra (TASR) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) vo štvrtok pozastavil až do odvolania všetky seniorské súťaže pod svojou kuratelou. Reagoval tak na nové protipandemické opatrenia, ktoré vstúpili do platnosti. Výnimku z nich dostala najvyššia Fortuna liga, prerušená však bude II. liga i Slovenský pohár-Slovnaft Cup.



"SFZ pozastavuje (prerušuje) všetky seniorské súťaže riadené SFZ od dnešného dňa, to znamená od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú týmto odložené na neurčito, až do odvolania. Zároveň SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti," uviedol SFZ na svojom webe.



Už predtým, od pondelka 12. októbra vrátane, pozastavil zväz všetky súťaže mládeže, žien a dievčat riadené SFZ.



"SFZ rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia COVID-19, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia a bude sa nimi riadiť," píše sa vo štvrtkovom stanovisku SFZ.



Druhá najvyššia súťaž mala cez víkend pokračovať zápasmi 13. kola, na budúci týždeň boli naplánované aj duely 3. a 4. kola Slovenského pohára-Slovnaft Cupu.



Od štvrtka sa na Slovensku až do odvolania môžu konať len najvyššie profesionálne súťaže v piatich odvetviach. Pri ligových výnimkách platí podmienka, že sa uskutočnia bez divákov a hráči/hráčky budú mať pravidelné testy. Ústredný krízový štáb SR tak reagoval na rastúce počty nakazených koronavírusom.