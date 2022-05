SFZ udelil Slovanu podmienečné uzatvorenie sektorov tvrdého jadra

Bratislava 6. mája (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) vo štvrtok udelila Slovanu Bratislava podmienečné jednozápasové uzatvorenie sektorov s tzv. "tvrdým jadrom" domácich priaznivcov. Pred finále Slovnaft Cupu proti Spartaku Trnava tak reagovala na nešportové správanie sa fanúšikov slovenského majstra s extrémistickým kontextom.



"Jedným zo základných cieľov DK SFZ je boj proti extrémizmu a to v akejkoľvek forme. Pri posudzovaní zadokumentovaných previnení pristúpila po dôslednom zvážení k sankciám, ktorých tvrdosť by mala odzrkadľovať závažnosť previnení," uviedla komisia vo svojom komuniké z 5. mája. Rovnaký trest dostala prednedávnom aj Trnava, pričom podmienky trvajú do 31. októbra.



Finále hrozilo, že sa konať nebude. Zákaz pre rivalov, ktorý znemožňoval priaznivcom Slovana a Trnavy navštevovať do konca sezóny štadión súpera, sa na finálový duel SP nevzťahoval. Vznikli tak obavy, že sa budú opakovať podobné udalosti ako vlani v októbri. Vtedy v stretnutí Fortuna ligy prišlo na trnavskom Štadióne Antona Malatinského k výtržnostiam.



SFZ ako organizátor finále musel pristúpiť na sprísnené bezpečnostné podmienky ako napríklad zníženie kapacity, či zákaz vstupu priaznivcov s inou štátnou príslušnosťou. SFZ o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.