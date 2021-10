Futbalový zväz uložil Slovanu a Spartaku Trnava predbežné opatrenia

Bratislava 21. októbra (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) vo štvrtok uložila predbežné ochranné opatrenia Spartaku Trnava a Slovanu Bratislava po výtržnostiach v ich vzájomnom nedohranom zápase 11. kola Fortuna ligy. Trnava musí do rozhodnutia hrať domáce stretnutia bez divákov s tým, že vstup bude umožnený iba deťom do 15 rokov. Priaznivci Slovana sa nedostanú na zápasy na ihriskách súperov.



Hlavný rozhodca nedeľňajšieho šlágra Filip Glova musel po vniknutí fanúšikov oboch tímov na hraciu plochu po necelej štvrťhodine duel ukončiť. Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) duel FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v stredu skontumovalo výsledkom 0:3.



Vo štvrtok sa zápasom zaoberala aj disciplinárna komisia SFZ, ktorá by mohla definitívne rozhodnúť o trestoch na budúci týždeň, no možno aj neskôr. "DK SFZ vo štvrtok síce nerozhodla o trestoch za nechutné udalosti, ktoré sa udiali počas zápasu, ale udelila predbežné ochranné opatrenia. DK SFZ tresty zatiaľ nevyriekla, keďže chce získať čo najviac pokladov a všetko dôkladne prešetriť. Už budúci štvrtok 28. októbra vypočuje zástupcov oboch klubov a mali by padnúť tresty. Dovtedy však uložila predbežné ochranné opatrenia Spartaku Trnava na všetky domáce zápasy Fortuna ligy i Slovnaft Cupu odohrať ich bez divákov s tým, že vstup bude umožnený iba deťom do 15 rokov, pokiaľ sa nerozhodne vo veci samej. Predbežné ochranné opatrenia DK uložila aj Slovanu Bratislava s tým, že ich fanúšikovia majú zákaz vycestovať na všetky zápasy Fortuna ligy i Slovnaft Cupu hrané na ihriskách súperov, až kým sa nerozhodne vo veci samej. Nejde teda o sankcie, ale len o predbežné opatrenia, ktoré budú platiť, kým nebude rozhodnuté o trestoch," uvádza sa v stanovisku na oficiálnej zväzovej stránke.



Trnava sa v sobotňajšom zápase 12. kola FL predstaví na ihrisku Pohronia, Slovan privíta o deň neskôr na štadióne Tehelné pole Liptovský Mikuláš.