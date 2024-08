Shapovalov označil Sinnerovo vyhnutie sa suspendácii za dvojaký meter

New York 21. augusta (TASR) - Kanadský tenista Denis Shapovalov bol jedným z množstva hráčov, ktorí upozornili na údajný dvojaký meter na okruhoch ATP a WTA. Stalo sa tak po tom, čo sa Talian Jannik Sinner vyhol suspendácii po dvoch pozitívnych testoch na anabolický steroid.



Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA) v utorok informovala o tom, že podľa nezávislého tribunálu neužil šampión Australian Open zakázanú látku úmyselne. Bývalý hráč top 10 Shapovalov naznačil, že Sinner bol v tomto prípade zvýhodnený vďaka svojmu postaveniu. "Neviem si predstaviť, čo teraz cíti každý iný hráč, ktorý dostal zákaz činnosti za kontaminované látky. Rôzne pravidlá pre rôznych hráčov," napísal 25-ročný Shapovalov na sociálnej sieti.



Sinner po marcovom pozitívnom teste prišiel o body a prémie, ktoré získal na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Vo vzorke jeho moču totiž našli malé stopy po metabolite clostebol, ktorý patrí na zoznam nedovolených podporných prostriedkov, pripomenula agentúra AP. V medicíne sa využíva na oftalmologické a dermatologické účely. Po ôsmich dňoch mal Sinner pozitívnu aj mimosúťažnú vzorku, mohol však absolvovať ďalšie turnaje na ATP Tour. Talian totiž pred tribunálom dokázal, že clostebol sa dostal do jeho tela pomocou masážneho spreja, ktorý použil jeden z členov jeho tímu. "Nehľadáme žiadnu ľútosť ani nič podobné, pretože sme vďační, že s tým nie je spojený žiadny zákaz. Jannik by nikdy neurobil nič úmyselne a je v situácii, ktorá je neuveriteľne nešťastná," uviedol pre agentúru Reuters Darren Cahill, tréner súčasnej svetovej jednotky.



"To, že hráči vyhrávajú odvolania proti porušeniu antidopingových pravidiel je vo všeobecnosti dobré. Musíme však mať jasné a konzistentné procesy pre všetkých. Bez ohľadu na to, či sú na prvom, stom alebo tisícom mieste v rebríčku," uviedol Ahmad Nassar, výkonný riaditeľ Asociácie profesionálnych tenistov (PTPA), ktorú v roku 2020 založili grandslamový rekordér Novak Djokovič a Vasek Pospisil.



Sinner bude na US Open patriť k najväčším favoritom v mužskej dvojhre. Dobrú formu potvrdil v noci na utorok ziskom titulu na podujatí Masters v Cincinnati, keď vo finále zdolal domáceho Američana Francesa Tiafoea.