Shaqiri sa po 12 rokoch vrátil do FC Bazilej

Bazilej 16. augusta (TASR) - Švajčiarsky futbalista Xherdan Shaqiri podpísal ako voľný hráč trojročnú zmluvu s FC Bazilej. Tridsaťdvaročný krídelník sa tak vrátil do klubu, v ktorom pred 12 rokmi odštartoval svoju profesionálnu kariéru.



"Vitaj späť doma, Shaq," privítal Shaqiriho na sociálnej sieti bazilejský klub, ktorý predstavil novú posilu s číslom desať na drese v špeciálnom videu. "Je pre mňa veľká česť a zároveň som veľmi šťastný, že sa môžem vrátiť do môjho materského klubu. Som s ním a s celým regiónom hlboko spojený už od môjho detstva, takisto aj ako fanúšik a hráč," citovala ofenzívneho univerzála agentúra AP.



Shaqiri sa stal hráčom FC Bazilej už ako osemročný a prešiel v klube všetkými mládežníckymi kategóriami. Za A-tím nastupoval tri sezóny, v roku 2012 prestúpil do Bayernu Mníchov. Hral aj za Inter Miláno, Stoke City, FC Liverpool, Olympique Lyon a naposledy za Chicago Fire. S tímom MLS sa v stredu dohodol na predčasnom rozviazaní kontraktu. Na konte má 125 reprezentačných štartov, v celej histórii ich nazbieral viac iba stredopoliar Granit Xhaka. Kariéru v národnom tíme ukončil po vyradení s Anglickom v jedenástkovom rozstrele vo štvrťfinále tohtoročných ME v Nemecku.