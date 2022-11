Shaquille O'Neal potešil neznámeho chlapca drahým darčekom

New York 29. novembra (TASR) - Bývalý úspešný basketbalista Shaquille O'Neal nedávno v jednom z obchodov potešil neznámeho chlapca. Keď počul, ako matka povedala svojmu synovi, že si nemôže dovoliť kúpiť mu notebook za 1700 dolárov, O´Neal vzal situáciu do svojich rúk.



Slávny športovec pristúpil ku chlapcovi a spýtal sa ho na jeho školské výsledky. Keď dostal uspokojivú odpoveď, pokračoval v rozhovore. "Povedal som: ´Opýtaj sa mamy, či môžeš prijať darček od cudzieho človeka.´ Potom sa vrátil aj so svojou matkou, povedala mu, že by to nemal robiť, ale ja som na tom trval. Kúpil som mu notebook. Vysvetlil som tomu dieťaťu, že v budúcnosti by nemal prijímať darčeky od cudzích ľudí, ale povedal som mu, že som strýko Shaq a poteším ho notebookom. Zároveň som mu vysvetlil, aby si nenechával od cudzích ľudí kupovať, lebo je medzi nimi veľa zlých ľudí," uviedol O'Neal pre portál The Athletic.