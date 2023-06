Sharks získali brankára Blackwooda z New Jersey

San Jose 28. júna (TASR) - Kanadský hokejový brankár Mackenzie Blackwood zamieril z New Jersey do San Jose. Sharks ho získali v utorok výmenou za voľbu v 6. kole nadchádzajúceho draftu NHL. Informoval o tom web ESPN.com.



Dvadsaťšesťročnému brankárovi sa po uplynulej sezóne skončila zmluva a ako obmedzený voľný hráč bude s vedením Sharks rokovať o novej. Blackwood má za sebou päť sezón v New Jersey, v minulom ročníku odchytal vinou zdravotných problémov v drese Devils iba 22 stretnutí, v ktorých dosiahol úspešnosť zásahov 89,3 percenta a priemer 3,20 gólu na zápas. V San Jose bude o priestor v bránkovisku bojovať s Fínom Kaapom Kähkönenom.