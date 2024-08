Sharks získali v rámci výmeny z Nashvillu ruského brankára Askarova

Nashville 24. augusta (TASR) - Zámorský hokejový klub San Jose Sharks z NHL získal v rámci výmeny z Nashvillu Predators brankára Jaroslava Askarova. Dvadsaťdvaročný Rus už stihol s novým zamestnávateľom podpísať dvojročný kontrakt na štyri milióny amerických dolárov.



Zmluva nadobudne platnosť od sezóny 2025/26. "Myslím si, že je to pre náš klub naozaj veľký deň. Verím, že Jaroslav do nášho tímu vdýchne viac pozitívnej energie," uviedol generálny manažér "žralokov" Mike Grier. Askarov údajne požiadal o výmenu, keďže jeho pokusy stať sa brankárskou jednotkou v Nashville zablokoval Juuse Saros.



Sharks pošlú do Nashvillu podmienečnú voľbu v prvom kole draftu 2025 od Vegas Golden Knights. Voľbu získali v rámci transakcie, po ktorej do Las Vegas putoval Tomáš Hertl. Útočník David Edstrom a brankár Magnus Chrono zamierili v rámci výmeny za Askarova k "predátorom". Do San Jose zamieri útočník Nolan Burke a k dispozícii budú mať aj výber v treťom kole draftu 2025.



Ak by draftová voľba, ktorá pôvodne patrila Vegas, predstavovala výber v prvej desiatke, San Jose bude mať právo rozhodnúť sa, či pošle Predators vlastnú voľbu alebo tú od svojho divízneho rivala. Sharks hľadali brankára, okolo ktorého by mohlo budovať sľubný tím na čele s jednotkou draftu 2024 Macklinom Celebrinim a Willom Smithom.



Askarov odchytal za Nashville tri stretnutia v profilige s priemerom 2,58 gólu na zápas a percentuálnou úspešnosťou zákrokov 91,4. Informovala o tom agentúra AP.