< sekcia Šport
Sharpeová počas kvalifikácie spadla, odniesli ju na nosidlách
Sharpeová je olympijská šampiónka zo ZOH 2018 v Pjončangu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Livigno 19. februára (TASR) - Kanadská akrobatická lyžiarka Cassie Sharpeová počas štvrtkovej kvalifikácie U-rampy na ZOH 2026 spadla a zo svahu v Livigne ju museli odniesť na nosidlách.
Po prvej kvalifikačnej jazde bola druhá a mala veľkú šancu postúpiť do 12-členného finále. Sharpeová je olympijská šampiónka zo ZOH 2018 v Pjončangu. Pred štyrmi rokmi v Pekingu skončila druhá, pripomenula agentúra AP.
Po prvej kvalifikačnej jazde bola druhá a mala veľkú šancu postúpiť do 12-členného finále. Sharpeová je olympijská šampiónka zo ZOH 2018 v Pjončangu. Pred štyrmi rokmi v Pekingu skončila druhá, pripomenula agentúra AP.