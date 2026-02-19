Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sharpeová počas kvalifikácie spadla, odniesli ju na nosidlách

Kanadská akrobatická lyžiarka Cassie Sharpeová. Foto: TASR/AP

Sharpeová je olympijská šampiónka zo ZOH 2018 v Pjončangu.

Autor TASR
Livigno 19. februára (TASR) - Kanadská akrobatická lyžiarka Cassie Sharpeová počas štvrtkovej kvalifikácie U-rampy na ZOH 2026 spadla a zo svahu v Livigne ju museli odniesť na nosidlách.

Po prvej kvalifikačnej jazde bola druhá a mala veľkú šancu postúpiť do 12-členného finále. Sharpeová je olympijská šampiónka zo ZOH 2018 v Pjončangu. Pred štyrmi rokmi v Pekingu skončila druhá, pripomenula agentúra AP.
.

