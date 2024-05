Shaw asi nestihne finále Pohára FA, jeho štart na ME je ohrozený

Londýn 16. mája (TASR) - Účasť anglického futbalového reprezentanta Lukea Shawa na majstrovstvách Európy v Nemecku (14. júna - 14. júla) je ohrozená. Dvadsaťosemročný ľavý obranca sa po svalových problémoch stále nevrátil do zostavy Manchestru United a podľa jeho klubového trénera Erika ten Haga zrejme nebude hrať ani vo finále Pohára FA (25. mája proti Manchestru City).



"Nemôžem hovoriť za anglickú reprezentáciu, ale jeho situácia je komplikovaná. V tomto momente existuje istá šanca, že nastúpi vo finále FA Cupu, no je veľmi malá, redukovaná. Objavili sa určité komplikácie v jeho ceste za návratom a musíme teraz zistiť, ako dlho bude trvať celý proces," povedal Ten Hag podľa AFP.



Shaw odohral v zraneniami zdecimovanej sezóne iba 15 zápasov vo všetkých súťažiach, naposledy štartoval za United pred tromi mesiacmi vo víťaznom stretnutí s Lutonom. Podľa pôvodných prognóz sa mal po svalových problémoch vrátiť do zostavy "červených diablov" na začiatku mája. Autora gólu vo finále ME 2020 s Talianskom (1:1 pp, 2:3 na strely z 11 m) čakajú preteky s časom, tréner Albiónu Gareth Southgate by mal oznámiť nomináciu na EURO 2024 iba pár dní po finále Pohára FA na Wembley.