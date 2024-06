Shaw nebude Anglicku k dispozícii v dueli proti Dánsku

Frankfurt 20. júna (TASR) - Luke Shaw nebude futbalistom Anglicka k dispozícii vo štvrtkovom dueli na ME proti Dánsku (18.00 h). Obranca sa stále nezotavil zo zranenia zadného stehenného svalu, informoval tréner Gareth Southgate. Shaw nezasiahol ani do prvého zápasu v C-skupine, v ktorom Angličania zdolali Srbsko 1:0.



Shaw v stredu trénoval iba individuálne. "Pred pár dňami sme dúfali, že by sa mohlo jeho zotavovanie urýchliť, ale ešte potrebuje viac času. Jeho stav sa zlepšuje a dúfame, že bude k dispozícii čo najskôr, ale nechcem stanoviť žiadny termín. Momentálne sa musíme zaobísť bez neho, takže sa tomu prispôsobíme a nájdeme iné zloženie tímu," vysvetlil Southgate pre britské médiá.



Angličania ukončia boje v skupinovej fáze 25. júna duelom proti Slovinsku, ktoré vo svojom prvom stretnutí remizovalo s Dánskom 1:1.