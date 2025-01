Shearer požadoval ročnú mzdu mesačne, Újpest s ním ukončil zmluvu

Budapešť 7. januára (TASR) - Nedorozumenie v zmluvných podmienkach ukončilo pôsobenie kanadského hokejistu Jamesa Shearera v maďarskom klube UTE Újpest Budapešť. Dvadsaťsedemročný obranca podľa vyjadrenia účastníka nadnárodnej Erste Ligy prehliadol v kontrakte výšku platu. Čiastku, ktorú mal zarobiť do konca sezóny, chcel dostávať mesačne.



Vedenie klubu zhodnotilo požiadavku Shearera za nereálnu, preto ukončilo jeho zmluvu. "Je nám ľúto, že to takto dopadlo, boli sme presvedčení, že sme podpísali užitočného hráča. Jeho agent predal do Erste Ligy niekoľko hráčov a pozná tunajšie platy," uviedol vo vyhlásení predposledný tím tabuľky. Kanadský legionár stihol odohrať dve stretnutia, v ktorých strelil jeden gól.