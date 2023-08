Sheffield United získal útočníka Archera z Aston Villy

Londýn 27. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Sheffield United posilnil svoju ofenzívu o talentovaného Camerona Archera. Dvadsaťjedenročný útočník prichádza do klubu Premier League za 18,5 milióna libier z Aston Villy Birmingham, informovala agentúra AFP.



Archer, ktorý je odchovanec Aston Villy, podpísal s nováčikom štvorročnú zmluvu. Anglický reprezentant do 21 rokov strávil druhú polovicu minulej sezóny na hosťovaní v Middlesbrough, za ktorý strelil 11 gólov v 17 dueloch druhej najvyššej súťaže Championship. S "dvadsaťjednotkou" získal v júli titul na ME.