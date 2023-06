Sheffielda po nehode na Okolo Švajčiarska prepustili z nemocnice

Ženeva 18. júna (TASR) - Amerického cyklistu Magnusa Sheffielda prepustili z nemocnice, v ktorej sa zotavoval po páde v 5. etape pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec tímu Ineos Grenadiers utrpel pri nehode otras mozgu. Švajčiar Gino Mäder, ktorý spadol na presne rovnakom mieste do rokliny, podľahol v piatok zraneniam.



Organizátori v reakcii na úmrtie Mädera neutralizovali piatkovú etapu. Cyklisti odjazdili iba jej záver, aby si tak uctili jeho pamiatku. Celkovým víťazom podujatia sa stal Mattias Skjelmose z Dánska, ktorý vyhral svoje prvé etapové preteky World Tour. "Pre mňa bolo najdôležitejšie, že Ginova rodina chcela, aby preteky pokračovali. To ma upokojilo. Cítim veľa emócií, hlavne však smútok z toho, že Gino zomrel," uviedol Skjelmose pre bbc.com.



Dvadsaťšesťročný Mäder spoločne so Sheffieldom spadli v závere etapy počas zjazdu z Albulapassu a skončili hlboko pod úrovňou vozovky. Švajčiar po páde do rokliny zostal ležať v bezvedomí. Lekárom sa ho podarilo na mieste oživiť a vrtuľníkom ho previezli do nemocnice. Sheffield utrpel otras mozgu a s menšími povrchovými poraneniami ho ošetrili.



Nehoda sa stala v zjazde, kde pretekári dosahovali rýchlosť až sto kilometrov za hodinu. Obaja jazdci spadli na tom istom mieste.