Shelton je prvým štvrťfinalistom mužskej dvojhry

muži - dvojhra - osemfinále:



Ben Shelton (USA) - Tommy Paul (USA-14) 6:4, 6:3, 4:6, 6:4



New York 3. septembra (TASR) - Americký tenista Ben Shelton sa stal prvým štvrťfinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále vyradil svojho krajana a nasadenú štrnástku Tommyho Paula 6:4, 6:3, 4:6, 6:4Pre talentovaného 20-ročného Sheltona je to životný úspech. V dueli o postup do semifinále nastúpi v utorok proti víťazovi súboja medzi ďalším Američanom Francesom Tiafoeom a Austrálčanom Rinkym Hijikatom.