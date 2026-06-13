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Shelton postúpil do semifinále turnaja ATP v Stuttgarte
Najvyššie nasadený hráč zdolal vo štvrťfinále Šoa Šimabukura z Japonska 4:6, 6:3 a 6:4.
Autor TASR
Stuttgart 13. júna (TASR) - Americký tenista Ben Shelton sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Stuttgarte. Najvyššie nasadený hráč zdolal vo štvrťfinále Šoa Šimabukura z Japonska 4:6, 6:3 a 6:4.
dvojhra - štvrťfinále:
Ben Shelton (USA-1) - Šo Šimabukuro (Jap.) 4:6, 6:3, 6:4
Ben Shelton (USA-1) - Šo Šimabukuro (Jap.) 4:6, 6:3, 6:4