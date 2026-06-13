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Sobota 13. jún 2026
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Shelton postúpil do semifinále turnaja ATP v Stuttgarte

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Na snímke Ben Shelton z USA v akcii proti Argentínčanovi Franciscovi Cerundolovi počas semifinálového tenisového zápasu mužskej dvojhry na turnaji ATP Tour v Mníchove. Foto: TASR/AP

Najvyššie nasadený hráč zdolal vo štvrťfinále Šoa Šimabukura z Japonska 4:6, 6:3 a 6:4.

Autor TASR
Stuttgart 13. júna (TASR) - Americký tenista Ben Shelton sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Stuttgarte. Najvyššie nasadený hráč zdolal vo štvrťfinále Šoa Šimabukura z Japonska 4:6, 6:3 a 6:4.

dvojhra - štvrťfinále:

Ben Shelton (USA-1) - Šo Šimabukuro (Jap.) 4:6, 6:3, 6:4
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