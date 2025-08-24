< sekcia Šport
Shelton postúpil hladko do 2. kola dvojhry
Newyorský semifinalista z roku 2023 zvíťazil v úvodnom kole v pozícii nasadenej šestky nad peruánskym kvalifikantom Ignaciom Busem 6:3, 6:2, 6:4.
Autor TASR
New York 24. augusta (TASR) - Domáci americký tenista Ben Shelton postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Newyorský semifinalista z roku 2023 zvíťazil v úvodnom kole v pozícii nasadenej šestky nad peruánskym kvalifikantom Ignaciom Busem 6:3, 6:2, 6:4..
uži - dvojhra - 1. kolo:
Ben Shelton (USA-6) - Ignacio Buse (Peru) 6:3, 6:2, 6:4, Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-18) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:1, 6:1, 6:2, Jakub Menšík (ČR-16) - Nicolas Jarry (Čile) 7:6 (5), 6:3, 6:4
