Shelton triumfoval vo finále turnaja Masters 1000 v Toronte

Americký tenista Ben Shelton s trofejou po triumfe na turnaji ATP v Toronte 7. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Štvrtý nasadený hráč zdolal v piatkovom finále dvojhry jedenásteho Karena Chačanov z Ruska po trojsetovej dráme 6:7 (5), 6:4 a 7:6 (3).

Autor TASR
Toronto 8. augusta (TASR) - Americký tenista Ben Shelton triumfoval na turnaji Masters 1000 v kanadskom Toronte. Štvrtý nasadený hráč zdolal v piatkovom finále dvojhry jedenásteho Karena Chačanov z Ruska po trojsetovej dráme 6:7 (5), 6:4 a 7:6 (3).

Dvadsaťdvaročný Shelton ťažil najmä zo svojho silného podania a počas zápasu zaznamenal až 16 és. Dosiahol tak prvý titul kategórie Masters 1000 a najväčší úspech v kariére.



dvojhra - finále:

Ben Shelton (USA-4) - Karen Chačanov (Rus.-11) 6:7 (5), 6:4, 7:6 (3)
