Shelton v Tokiu zdolal Karaceva, získal prvý titul na turnaji ATP

dvojhra - finále:

Ben Shelton (USA) - Aslan Karacev (Rus.) 7:5, 6:1

Tokio 22. októbra (TASR) - Americký tenista Ben Shelton dosiahol na svoj prvý titul na turnaji ATP. V nedeľnom finále v Tokiu zdolal v súboji nenasadených hráčov Rusa Aslana Karaceva 7:5, 6:1.Dvadsaťjedenročný Američan sa stal tenisovým profesionálom iba pred rokom v auguste. Odvtedy však stihol postúpiť do štvrťfinále na Australian Open a do semifinále US Open. Na domácom grandslamovom podujatí sa stretol aj s Karacevom a zdolal ho. Na titul premenil hneď svoju prvú finálovú účasť.