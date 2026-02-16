< sekcia Šport
Shelton zdolal Fritza vo finále turnaja ATP v Dallase
Je to jeho štvrtý titul na okruhu ATP.
Autor TASR
Dallas 15. februára (TASR) - Americký tenista Ben Shelton uspel vo finále dvojhry na tenisovom turnaji ATP v Dallase. Druhý nasadený hráč zdolal krajana a jednotku pavúka Taylora Fritza v troch setoch 3:6, 6:3 a 7:5. Je to jeho štvrtý titul na okruhu ATP.
dvojhra - finále:
Ben Shelton (USA-2) - Taylor Fritz (USA-1) 3:6, 6:3, 7:5
