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Shelton zdolal krajana Fritza vo finále turnaja ATP v Stuttgarte

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Na snímke Ben Shelton. Foto: TASR/AP

Vo finále v nedeľu si poradil v troch setoch aj s obhajcom trofeje a druhým nasadeným Fritzom.

Autor TASR
Stuttgart 14. júna (TASR) - Americký tenista Ben Shelton získal titul na trávnatom turnaji ATP v Stuttgarte. Najvyššie nasadený hráč zdolal vo finále krajana Taylora Fritza 6:4, 2:6, 6:4 a vybojoval si tretí titul v sezóne a šiesty celkovo.

Dvadsaťtriročný Shelton predtým v semifinále odvrátil dva mečbaly proti Jiřímu Lehečkovi a postúpil do svojho prvého finále na trávnatom povrchu v kariére. Vo finále v nedeľu si poradil v troch setoch aj s obhajcom trofeje a druhým nasadeným Fritzom.



dvojhra - finále:

Ben Shelton (USA-1) - Taylor Fritz (USA-2) 6:4, 2:6, 6:4
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