Sherwood prekonal rekord súťaže v počte bodyčekov v jednej sezóne

New York 23. marca (TASR) - Útočník Kiefer Sherwood prekonal rekord v počte bodyčekov v jednej sezóne hokejovej NHL. Hráč Vancouveru Canucks zaznamenal 395 hitov a v tejto štatistike je jasne na prvom mieste. V popredí je aj slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý je na piatom mieste v NHL.



Sherwood rozdal na ľade New Yorku Rangers, kde Canucks prehrali 3:5, až 12 hitov. Hneď prvým prekonal doterajší rekord svojho bývalého spoluhráča z Nashvillu Predators Jeremyho Lauzona, ktorý mal v minulej sezóne 384 bodyčekov.



Dvadsaťdeväťročný útočník má o 131 hitov viac ako druhý Will Cuylle z NY Rangers (264). Pospíšil z Calgary Flames rozdal v tejto sezóne 253 bodyčekov. Štatistiky hitov počítajú v NHL od sezóny 2005-06.