Sherwood zostáva v San Jose, podpísal so Sharks nový päťročný kontrakt
Autor TASR
San Jose 4. marca (TASR) - Americký hokejista Kiefer Sherwood zostáva v San Jose. V stredu podpísal so Sharks päťročnú zmluvu, ktorá mu vynesie celkovo 28,75 milióna dolárov. Tridsaťročný útočník tak v NHL ročne zarobí v priemere 5,75 mil. dolárov.
Sharks získali Sherwooda 19. januára z Vancouveru, keď za neho obetovali druhokolové voľby v draftoch v rokoch 2026 a 2027 a obrancu Colea Claytona. Americký krídelník patril medzi najžiadanejších útočníkov, kalifornský klub ho vyfúkol konkurentom niekoľko týždňov pred uzávierkou výmien (6. marca). Sherwood pred trejdom nazbieral 23 bodov (17+6) v 44 dueloch v drese Canucks, za San Jose odohral aj vinou zranenia dosiaľ len päť zápasov a pripísal si gól a asistenciu, ktoré získal v utorkovom súboji s Montrealom. V minulosti obliekal v profilige aj dresy Anaheimu, Colorada a Nashvillu.
„Sme nadšení, že Kiefer zostáva v San Jose a bude súčasťou kádra, ktorý budujeme. Ingrediencie, ktoré každý večer prináša do zostavy, veľmi dobre dopĺňajú zručnosti jeho spoluhráčov a tešíme sa na jeho prínos v nasledujúcich rokoch,“ uviedol podľa AP na adresu Sherwooda generálny manažér „žralokov“ Mike Grier.
Sherwoodovi sa v lete končí dvojročná zmluva, ktorá mu garantuje ročne 1,5 milióna dolárov. Ak by nepodpísal novú, stal by sa 1. júla neobmedzeným voľným hráčom. V San Jose je spoluhráčom slovenského útočníka Pavla Regendu. Talentom nabití Sharks bojujú o play off, v Západnej konferencii strácajú na pozíciu s druhou voľnou kartou aktuálne tri body.
