Shiffrinová bola najrýchlejšia po 1.kole slalomu v Levi o vyše sekundu
Tridsaťročná držiteľka ôsmich malých glóbusov za slalom a piatich veľkých Shiffrinová bude v druhom kole od 13.00 SEČ útočiť na svoj 9. triumf vo fínskom stredisku.
Autor TASR
Levi 15. novembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová viedla po prvom kole slalomu svetového pohára vo fínskom Levi časom 56,08 sekundy. V prvom slalome sezóny sa od začiatku „obula“ do oblúkov, každý úsek išla vynikajúco suverénne sa usadila na čele. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Žiadna zo súperiek sa nepriblížila k Shiffrinovej do sekundy, druhá Albánka Lara Colturiová mala manko 1,08 s. Ďalších 41 stotín stratila Lena Duerrová z Nemecka. Tridsaťročná držiteľka ôsmich malých glóbusov za slalom a piatich veľkých Shiffrinová bude v druhom kole od 13.00 SEČ útočiť na svoj 9. triumf vo fínskom stredisku.
