Shiffrinová bude v Cortine obhajovať zlato v slalome i super-G

Cortina d'Ampezzo 2. februára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová bude na blížiacich sa MS v Cortine d'Ampezzo obhajovať zlaté medaily v slalome i v super-G. Veľká rivalka Slovenky Petry Vlhovej plánuje v talianskom stredisku štartovať aj v obrovskom slalome a alpskej kombinácii.



"Super-G som trénovala tri dni. Na lyžiach sa cítim veľmi dobre, je to zábava. V Cortine chcem štartovať v štyroch disciplínach, toľko som ich ešte neabsolvovala na žiadnom svetovom šampionáte," citovala agentúra APA slová Shiffrinovej, ktoré odzneli na tlačovej videokonferencii Američanky.



V tejto sezóne Svetového pohára štartovala Shiffrinová iba v slalome a obrovskom slalome, na konto si pripísala dve víťazstvá. Rýchlostné disciplíny netrénovala takmer rok: "Budem sa snažiť byť čo najrýchlejšia. To však neznamená, že to bude stačiť na obhajobu titulu v super-G. Bolo by to milé prekvapenie."



V slalome získala Shiffrinová pred dvoma rokmi v Are svoj štvrtý titul majsterky sveta, premožiteľku v najtočivejšej disciplíne nenašla ani v rokoch 2013, 2015 a 2017. "Mám šancu stať sa prvou päťnásobnou svetovou šampiónkou v slalome, snažím sa však na to príliš nemyslieť," dodala 25-ročná Shiffrinová.