Shiffrinová by sa mala vrátiť v Are: Každým dňom sa cítim lepšie

New York 24. februára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa po zranení kolena plánuje vrátiť do súťažného kolotoča na podujatí Svetového pohára vo švédskom Are (9.-10. marca). Rekordérka v počte víťazstiev v pretekoch SP o tom informovala vo videu, ktoré pridala v sobotu na sociálne siete.



Shiffrinová okrem prebiehajúceho víkendu v talianskom stredisku Val di Fassa vynechá aj rýchlostné disciplíny v nórskom Kvitfjelli (2.-3. marca). V Are sa pôjde 9. marca obrovský slalom a o deň neskôr slalom. "Chcem vám poskytnúť nové informácie o mojom zranení. Každým dňom sa cítim lepšie a lepšie, v posilňovni sa mi darí. Predpokladáme, že sa budem môcť vrátiť do súťažného diania v Are, už sa na to veľmi teším," uviedla Shiffrinová na Instagrame. "Tento týždeň som začala opäť trénovať na snehu. Absolvovala som ľahké objemy v slalome a dva dni som to skúšala aj voľným lyžovaním v obrovskom slalome, pričom som sa cítila veľmi dobre. V priebehu nasledujúcich desiatich dní sa budeme snažiť pracovať v trochu vyšších rýchlostiach a na agresívnejšom povrchu, ktorý sa trochu viac podobá pretekovým podmienkam."



Päťnásobná celková víťazka Svetového pohára utrpela zranenie koncom januára v zjazde v Cortine d'Ampezzo. Vyšetrenia ukázali, že neprišlo k vážnejšiemu poškodeniu väzov, napriek tomu vynechala viacero pretekov. Jej absenciu využila Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, ktorá predstihla Američanku na čele celkového poradia SP. V boji o veľký glóbus má pred obhajkyňou momentálne 205-bodový náskok. "Je frustrujúce, že nemôžem súťažiť, ale rada som sledovala preteky v uplynulých týždňoch. V podstate hneď, ako sme zistili, že nebude možné štartovať v Andorre a Val di Fassa, tak som sa trochu zmierila s tým, že boj o triumf v celkovom poradí by bol matematicky náročný. V skutočnosti to nie je o tom, či oň budeme alebo nebudeme bojovať. Jednoducho to nebolo možné. Verte mi, že by som sa o to pokúsila, ak by som mala aspoň malú nádej, že to je možné. Ak by bolo pre mňa bezpečné prísť do cieľa, určite by som sa o to pokúsila. Zatiaľ to nie je v mojich silách, ale postupne sa do toho dostávam," povedala 28-ročná Američanka. "To mi dalo možnosť sledovať uplynulé preteky v novej perspektíve a oceniť úroveň lyžovania. Najmä na Lauru bolo úžasné sa pozerať. Momentálne jazdí na naozaj na vysokej úrovni. Aj keď by som s ňou teraz chcela súperiť, musíme to všetci teraz len oceniť."



Prebiehajúcu zimu poznačil vysoký počet zranení medzi elitnými lyžiarmi. Nevyhla sa mu ani Slovenka Petra Vlhová, pre ktorú sa po páde na domácom svahu v Jasnej a následnej operácii kolena vo Švajčiarsku sezóna predčasne skončila.