Shiffrinová by sa mohla do súťažného diania vrátiť budúci týždeň

Denver 30. januára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová by sa po páde mohla vrátiť na súťažné svahy na konci budúceho týždňa. Štartovať by mohla na podujatí Svetového pohára v Soldeu v Andorre, kde je 10. februára na programe obrovský slalom a o deň neskôr slalom.



Líderka celkového poradia SP nedokončila piatkový zjazd v Cortine d'Ampezzo. Po páde vo veľkej rýchlosti skončila v ochranných sieťach. Dvadsaťosemročnú Američanku následne transportovali na vyšetrenie do nemocnice. Testy odhalili poranenie kolena, ale väzy neboli poškodené. Shiffrinová vynechala zvyšný program v Cortine i utorkový obrovský slalom v Kronplatzi.



"Mikaela sa vzhľadom na okolnosti cíti relatívne dobre. Nemá zlomeninu a ani poškodené väzy. Definitívne rozhodnutie o jej návrate však ešte nepadlo. Často urobíte jeden krok vpred a vráti vás to o dva späť. Musíme mať trpezlivosť," vyhlásil športový riaditeľ amerického tímu Patrick Riml podľa DPA.



O svojom stave informovala v utorok aj Shiffrinová na sociálnej sieti X. "Ideme deň po dni. Nebudem sa sťažovať na uplynulé dni," uviedla.