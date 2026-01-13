< sekcia Šport
Shiffrinová je na čele po 1. kole nočného slalomu vo Flachau
Shiffrinová bola na najlepšej ceste pridať svoj šiesty triumf v siedmom tohtosezónnom slalome.
Autor TASR
Flachau 13. januára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová figurovala na čele poradia po 1. kole prestížneho nočného slalomu Svetového pohára v rakúskom Flachau. Líderka celkového poradia SP i priebežnej klasifikácie disciplíny viedla s náskokom 19 stotín pred krajankou Paulou Moltzanovou, tretia bola domáca Katharina Truppeová (+0,35).
Shiffrinová bola na najlepšej ceste pridať svoj šiesty triumf v siedmom tohtosezónnom slalome. Rekordná päťnásobná víťazka podujatia chytila od úvodných bránok správny rytmus, vyhla sa zaváhaniam a v dolnej polovici trate získala rozhodujúce stotiny na Moltzanovú, keď vygradovala svoje tempo. K americkej dvojici sa priblížila len Truppeová, víťazka z Kranjskej Gory Camille Rastová zo Švajčiarska strácala zo štvrtej pozície na líderku už výrazných 78 stotín. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Druhé kolo bolo na programe o 20.45 h.
