Shiffrinová je na čele po 1. kole slalomu v Špindlerovom Mlyne
Autor TASR
Špindlerov Mlyn 25. januára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa usadila na čele poradia po 1. kole slalomu Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne. V generálke pred ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo viedla so suverénnym náskokom 1,26 sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou, tretia bola Emma Aicherová z Nemecka (+1,47).
Shiffrinová zúročila svoju výhodu so štartovým číslom jeden a od úvodu jazdy nasadila presné a rýchle tempo. Bránky prechádzala s ľahkosťou a bez zaváhaní, na čo nedokázali jej súperky reagovať a v porovnaní s ňou výrazne strácali. Shiffrinová získala na druhú Holdenerovú takmer sedem desatín už na prvom úseku trate.
Na štarte bola so štartovým číslom 65 aj slovenská reprezentantka Katarína Šrobová, jej krajanka Petra Vlhová sa po zranení kolena do kolotoča SP zatiaľ nevrátila a plánuje naskočiť priamo do slalomu na blížiacej sa olympiáde, kde bude obhajovať zlatú medailu z Pekingu.
