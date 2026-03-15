< sekcia Šport
Shiffrinová je na čele po 1. kole slalomu v Are
Shiffrinová má už istý malý glóbus za slalom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Are 15. marca (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa usadila na čele po 1. kole slalomu Svetového pohára v Are. Líderka celkového poradia prestížneho seriálu predstihla vo švédskom stredisku o 51 stotín Nemku Emmu Aicherovú. Tretia bola so stratou 57 stotín Rakúšanka Katharina Truppeová.
Shiffrinová, ktorá má už istý malý glóbus za slalom, predviedla v 1. kole v Are dynamickú jazdu a bola najrýchlejšia na všetkých medzičasoch Američanka mierila za rekordným 109. triumfom v SP, už 8. slalomovým v tejto sezóne. Premožiteľku našla iba v slovinskej Kranjskej Gore, kde ju zdolala Švajčiarka Camille Rastová. Svoju dominanciu v slalome potvrdila Shiffrinová aj ziskom zlata na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
