Shiffrinová je v slalome stopercentná, vyhrala aj v Semmeringu
Fenomenálna Američanka slávila rekordný 106. triumf v prestížnom seriáli, z toho 69. v slalome.
Autor TASR,aktualizované
Semmering 28. decembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v piatom slalome tejto sezóny Svetového pohára. Zopakovala tak triumf z fínskeho Levi, rakúskeho Gurglu, amerického Copper Mountain a francúzskeho Courchevelu a v prebiehajúcom ročníku ju v tejto disciplíne zatiaľ nikto nezdolal. V rakúskom stredisku Semmering zdolala o 0,09 sekundy Camille Rastovú zo Švajčiarska, tretia bola s odstupom 57 stotín Lara Colturiová z Albánska.
Fenomenálna Američanka slávila rekordný 106. triumf v prestížnom seriáli, z toho 69. v slalome. Celkovo to pre ňu bolo už 162. pódiové umiestnenie v SP a 94. v slalome. Vďaka zisku 100 bodov si navyše upevnila vedenie v celkovom poradí Svetového pohára, na čele má náskok 195 bodov pred Rastovou, tretia Alice Robinsonová z Nového Zélandu stráca 214 bodov.
Dvadsaťšesťročná Rastová dosiahla ôsme pódiové umiestenie, tretie v tejto sezóne a druhé v Semmeringu, kde skončila v sobotu druhá v obrovskom slalome. Colturiová zaknihovala siedme pódium, na premiérový triumf 21-ročná lyžiarka stále čaká.
Shiffrinová bola po prvom kole štvrtá s mankom 0,54 sekundy na Rastovú, v druhom však predviedla odvážnu a dynamickú jazdu. Rastová strácala na poslednom medzičase stotinu, rozbitý záver trate však zvládla lepšie hviezdna Američanka. „Bol to dnes naozaj náročný výkon. Konkurencia bola špičková. Neočakávala som to, napriek tomu, že som sa cítila dobre. Ďakujem fanúšikom,“ povedala pre televíziu FIS Shiffrinová, ktorá dosiahla aj najlepšiu jazdu v druhom kole. Počítajúc aj minulú sezónu pripísala si šiesty slalomový triumf v rade. Do sekundy za ňu sa okrem Rastovej a Colturiovej zmestili aj domáce lyžiarky Katharina Liensbergerová (+0,91) a Katharina Truppeová (+0,93).
Výkonom zaujala aj ďalšia Rakúšanka Natalie Falchová, ktorá štartovala v úvodnom kole s číslom 56 a nakoniec obsadila jedenáste miesto, čo bolo jej kariérne maximum. Trať druhého kola staval tréner francúzskeho tímu Vincent Blum – jeho zverenka Marion Chevrierová si polepšila z 23. na štrnáste miesto.
výsledky slalomu SP žien v Semmeringu:
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:48,82 min, 2. Camille Rastová (Švaj.) +0,09 s, 3. Lara Colturiová (Alb.) +0,57, 4. Katharina Liensbergerová +0,91, 5. Katharina Truppeová (Rak.) +0,93 (obe Rak.), 6. Wendy Holdenerová (Švaj.) +2,76, 7. Cornelia Öhlundová (Švéd.) +2,85, 8. Zrinka Ljutičová (Chor.) +3,75, 9. Eliane Christenová (Švaj.) +4,25, 10. Dzenifera Germaneová (Lot.) +4,32
celkové poradie SP (po 15 z 37 súťaží):
1. Shiffrinová 698 b., 2. Rastová 503, 3. Alice Robinsonová (N.Zél.) 484, 4. Sofia Goggiová (Tal.) 404, 5. Emma Aicherová (Nem.) 381, 6. Julia Scheibová (Rak.) 380
poradie SP v slalome (5 z 10):
1. Shiffrinová 500 b., 2. Colturiová 280, 3. Rastová 262, 4. Holdenerová 208; 5. Truppeová 186; 6. Lena Dürrová (Nem.) 180
