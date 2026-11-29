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Shiffrinová na čele po 1. kole slalomu v Killingtone
Slovenka Petra Vlhová v Killingtone neštartovala.
Autor TASR
Killington 29. novembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa usadila na čele po 1. kole slalomu Svetového pohára v Killingtone. Na domácom svahu predviedla dynamickú jazdu a vypracovala si náskok 0,17 s pred Rakúšankou Katharinou Truppeovou. Tretia Camille Rastová zo Švajčiarska zaostala za obhajkyňou veľkého glóbusu o 18 stotín.
Slovenka Petra Vlhová v Killingtone neštartovala. Olympijská šampiónka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu sa chce po návrate do prestížneho seriálu sústrediť na tréning a budovanie svalovej hmoty. Vynechala aj minulotýždňové preteky v rakúskom Gurgli a neodcestovala ani do zámoria, kde seriál pokračuje podujatiami v Killingtone a kanadskom stredisku Mont Tremblant.
Slovenka Petra Vlhová v Killingtone neštartovala. Olympijská šampiónka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu sa chce po návrate do prestížneho seriálu sústrediť na tréning a budovanie svalovej hmoty. Vynechala aj minulotýždňové preteky v rakúskom Gurgli a neodcestovala ani do zámoria, kde seriál pokračuje podujatiami v Killingtone a kanadskom stredisku Mont Tremblant.