VIDEO: Shiffrinová nadchla fanúšikov speváckym výkonom

St. Louis 26. septembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová nadchla svojich fanúšikov v netradičnom prevedení. Na akcii pre americký lyžiarsky tím (U.S. Ski Team) zaspievala duet s country hviezdou Dierksom Bentleym, jej vystúpenie malo na sociálnych sieťach veľký ohlas.Dvadsaťosemročná Američanka uverejnila video na svojom účte na Instagrame, fanúšikovia z neho boli nadšení. "," napísal jeden z jej sledovateľov. Ďalší uviedol: "." Jej výkon v piesni I'll Be The Moon podporil lajkom aj jej partner Aleksander Aamodt Kilde.Celý večer v St. Louis bol úspešný, pre amerických lyžiarov sa vyzbieralo viac ako milión dolárov.