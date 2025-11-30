Shiffrinová najrýchlejšia po 1. kole slalomu v Copper Mountain

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
O 28 stotín sekundy za ňou zaostala Švajčiarka Wendy Holdenerová a tretia bola Katharina Liensbergerová z Rakúska so stratou 0,69 sekundy.

Copper Mountain 30. novembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová viedla po prvom kole slalomu Svetového pohára v domácom Copper Mountain časom 52,94 sekundy. O 28 stotín sekundy za ňou zaostala Švajčiarka Wendy Holdenerová a tretia bola Katharina Liensbergerová z Rakúska so stratou 0,69 sekundy. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

Shiffrinová bola najrýchlejšia v troch zo štyroch častí trate – úsek pred prechodom do strminy zvládla o 16 stotín lepšie Liensbergerová. Domáca hviezdna pretekárka si však dokázala tradične ustrážiť vedenia napriek miernemu zaváhaniu v záverečnej časti trate. Celkovo sa do sekundy za Shiffrinovú zmestili štyri pretekárky, okrem najlepšej trojky to bola ešte Lara Colturiová reprezentujúca Albánsko. S najvyšším štartovým číslom postúpila do druhého kola Nórka Thea Louise Stjernesundová, ktorá išla na trať ako 55. z 59 pretekárok.

Shiffrinová, tridsaťročná držiteľka ôsmich malých glóbusov za slalom a piatich veľkých bude v druhom kole od 21.00 SEČ útočiť na svoje tretie víťazstvo a slalomovú stopercentnosť v prebiehajúcej sezóne.
