Shiffrinová nebude štartovať ani v St. Moritzi

St. Moritz 1. decembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová po absencii v paralelnom obrovskom slalome v rakúskom Lech-Zürs vynechá aj nasledujúce dve podujatia Svetového pohára. Trojnásobná celková víťazka SP nebude štartovať ani v oboch super-G, ktoré sa uskutočnia najbližší víkend vo švajčiarskom stredisku St. Moritz (5. a 6. decembra).



Podľa agentúry DPA sa chce Shiffrinová viac sústrediť na točivé disciplíny. Rada by sa predstavila v oboch obrovských slalomoch, ktoré sú na programe 12. a 13. decembra vo francúzskom Courcheveli.



Dvadsaťpäťročná Američanka v januári prerušila uplynulý ročník SP po tom, ako jej zomrel otec, neskôr zasiahla do sezóny pandémia koronavírusu. Shiffrinovej nevyšiel návrat ani v úvode tejto zimy, keď ju pred prvými pretekmi v Söldene zastavilo zranenie. Do súťažného diania po 300-dňovej prestávke sa vrátila vo fínskom Levi, kde skončila v slalomoch na druhom a piatom mieste, z triumfov v nich sa tešila Petra Vlhová. Slovenka pridala ďalšie víťazstvo v paralelnom obrovskom slalome v Lech-Zürs a so ziskom 360 bodov si upevnila vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu. Piata Shiffrinová na ňu momentálne stráca 235 bodov.